Министр иностранных дел Германии заявил, что европейские страны могут сделать гораздо больше в этой ситуации.

Европа должна "повзрослеть" и активнее поддерживать Украину после заявлений президента США Дональда Трампа о поддержке Киева в возвращении всех его территорий от России, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

В интервью немецкому радио Deutschlandfunk Вадефуль сказал, что Трамп понял: его собственные усилия убедить кремлевского диктатора Владимира Путина закончить войну в Украине потерпели неудачу. "Мы должны посмотреть, чего можем достичь сами. Мы можем гораздо больше; не все европейские государства выполнили обещанное Украине. Нужно рассмотреть, какие ещё финансовые и военные варианты у нас есть", подчеркнул Вадефуль, передает Reuters.

По словам Вадефуля, комментарии Трампа — это хорошие новости для Украины и Европы, ведь президент "должен признать, что его значительные усилия с Путиным до сих пор были безуспешны". Однако он предупредил: Европе будет нелегко усилить свои оборонные действия.

Видео дня

Другие новости в контексте заявлений Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп резко обернулся против Путина, но это прозрение может быть недолгим. Это не значит, что он уверен в победе Украины. Одно из объяснений такого резкого изменения риторики Трампа заключается в том, что американский президент крайне не любит, когда его унижают.

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный и вовсе считает, что Украина показала Трампу свои козыри, чтобы изменить его риторику. "Я больше чем уверен, что ему показали украинские дроны, и успехи ударов по нефтеперерабатывающим заводам", - подчеркнул он.

Вас также могут заинтересовать новости: