Боровик не исключает, что ограничения по применению этих ракет могут касаться, в частности запрета бить по Москве.

В вопросе поставки Украине ракет Tomahawk "есть куча отговорок, которые не говорят о конкретике". Об этом в эфире "Украинского радио" сказал Валерий Боровик, председатель правления Альянса "Новая энергия Украины", основатель компании-производителя беспилотных летательных аппаратов "Первый контакт".

Отвечая на вопрос о том, по его мнению, сейчас уже есть положительное для Украины решение о поставках ракет Tomahawk, или президент США Дональд Трамп еще взял время подумать, Боровик отметил, что мы неоднократно слышали, что "вот завтра", "да, мы сейчас решим" или "уже решили, но окончательное решение я приму после консультаций".

"Должны еще что-то сделать страны НАТО. То есть есть куча отговорок, которые не говорят о конкретике. Поэтому можно сказать, что и сейчас это не говорит о том, что этот вопрос решен, потому что он обусловлен некоторыми аспектами. Например, он сказал, что хочет понимать, а по каким целям это будет биться, как это будет применяться и тому подобное. Поэтому это подобно тому, как и при администрации Байдена (46-й президент США Джо Байден - УНИАН), когда предоставлялись дальнобойные средства, но программирование и целеуказание должно было согласовываться с американской стороной", - отметил эксперт.

Так, добавил он, "в этом сообщении нет чего-то суперособенного".

"Это не так, как европейские поставщики, которые передали оружие и четко заявляют, что это оружие принадлежит Украине и именно она принимает решение, как его применять, куда применять и когда применять. Этого нет в потенциальной передаче оружия, тех же Tomahawk, для Украины. Поэтому это все в подвешенном состоянии", - сказал Боровик.

Кроме того, на вопрос относительно того, какими могут быть ограничения по применению этих ракет, если это решение все же будет принято Трампом, он отметил, что речь может идти о любых ограничениях, и нельзя так угадать, какими именно они будут.

"Это же решение американской стороны. Например, скажут не бить по Москве, не бить по ключевым объектам принятия решений, условно говоря, по генштабу ВС РФ, по каким-то политически важным объектам. Здесь нечего гадать", - отметил Боровик.

Он добавил, что они руководствуются интересами прежде всего США и все также зависит, в частности от политической ситуации, от хода каких-то договоренностей и "снова очарование какими-то словами Путина или какими-то взглядами, как неоднократно мы слышали, что "я посмотрел в его глаза и увидел там желание к миру".

"И это не только от этого президента США мы слышали. То есть различными аспектами это может быть обусловлено и перекрыто возможность ударов по тем объектам и целям, которые нужны для победы в этой войне. Поэтому нечего тут гадать", - сказал эксперт.

Почему Кремль боится возможной передачи ракет Tomahawk Украине

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп намекнул журналистам, что он решил передать Украине ракеты Tomahawk. Он сказал, что почти определился с этим, но еще хочет понять, как Украина планирует применять их.

Александр Мережко, народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества в комментарии УНИАН отметил, что в Кремле очень боятся того, что Украина может получить эти ракеты. Он подчеркнул, что это дальнобойные ракеты, которые могут разрушать военные объекты в глубине территории России, и россияне понимают это.

По словам Мережко, получение Украиной таких ракет "может заставить в конце концов кремлевского диктатора более серьезно подойти к переговорному процессу".

