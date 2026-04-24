Трамп впервые ответил, применит ли ядерное оружие против Ирана

Президент США Дональд Трамп исключил применение ядерного оружия против Ирана.

"Зачем мне использовать ядерное оружие? Мы полностью, очень традиционным способом, уничтожили их и без него. Нет, я бы не использовал. Никому никогда нельзя позволять применять ядерное оружие", – сказал Трамп журналистам.

В беседе с журналистами на вопрос, как долго ждать мирного соглашения с Тегераном, он ответил: "Не торопите меня".

Глава Белого дома также отметил, что, если бы захотел, мог бы "прямо сейчас" заключить мирное соглашение с Тегераном, но подчеркнул, что хочет, чтобы соглашение было долгосрочным.

"Я хочу заключить лучшее соглашение. Я мог бы заключить соглашение прямо сейчас... но я не хочу этого делать. Я хочу, чтобы оно было вечным", – поделился своими планами Трамп.

"Их флот уничтожен, воздушные силы уничтожены, противовоздушная оборона уничтожена... Возможно, они пополнили свои запасы во время двухнедельного перерыва, но мы уничтожим это примерно за один день", – добавил Трамп.

Ситуация в Иране

Ранее председатель парламента Ирана Мохаммед-Багер Галибаф обвинил президента США Дональда Трампа в ряде ложных заявлений относительно статуса Ормузского пролива и обогащенного урана.

Кроме того, в колонке для The New York Times обозреватель Сергей Шмеманн писал, что война в Иране принесла России экономический успех, подняв цены на нефть до небес и ослабив санкции. Но это все равно не поможет Кремлю победить Украину. Он указал ряд причин, почему этого не произойдет.

