Глава Белого дома заявил, что хочет заключить вечное соглашение с Ираном.

Президент США Дональд Трамп исключил применение ядерного оружия против Ирана.

"Зачем мне использовать ядерное оружие? Мы полностью, очень традиционным способом, уничтожили их и без него. Нет, я бы не использовал. Никому никогда нельзя позволять применять ядерное оружие", – сказал Трамп журналистам.

В беседе с журналистами на вопрос, как долго ждать мирного соглашения с Тегераном, он ответил: "Не торопите меня".

Глава Белого дома также отметил, что, если бы захотел, мог бы "прямо сейчас" заключить мирное соглашение с Тегераном, но подчеркнул, что хочет, чтобы соглашение было долгосрочным.

"Я хочу заключить лучшее соглашение. Я мог бы заключить соглашение прямо сейчас... но я не хочу этого делать. Я хочу, чтобы оно было вечным", – поделился своими планами Трамп.

"Их флот уничтожен, воздушные силы уничтожены, противовоздушная оборона уничтожена... Возможно, они пополнили свои запасы во время двухнедельного перерыва, но мы уничтожим это примерно за один день", – добавил Трамп.

Ситуация в Иране

Ранее председатель парламента Ирана Мохаммед-Багер Галибаф обвинил президента США Дональда Трампа в ряде ложных заявлений относительно статуса Ормузского пролива и обогащенного урана.

Кроме того, в колонке для The New York Times обозреватель Сергей Шмеманн писал, что война в Иране принесла России экономический успех, подняв цены на нефть до небес и ослабив санкции. Но это все равно не поможет Кремлю победить Украину. Он указал ряд причин, почему этого не произойдет.

