Стармер, Макрон и Мерц озвучили 5 условий мира в Украине

Лидеры Великобритании, Германии и Франции поддержали призыв Украины к полному прекращению боевых действий.

Европейские лидеры призвали правителя России Владимира Путина согласиться на немедленное и полное прекращение огня, которое, по их мнению, должно открыть путь к долгосрочному мирному урегулированию войны против Украины, пишет Bloomberg.

Заявление прозвучало после переговоров в Лондоне, где премьер-министр Великобритании Кир Стармер принимал президента Украины Владимира Зеленского вместе с лидерами Франции и Германии.

Во встрече принимали участие Стармер, Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Лидеры заявили о совместной поддержке Украины и осудили российские ракетные удары по украинским городам, а также инциденты с беспилотниками, затрагивающие территорию стран НАТО.

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Отдельно они подчеркнули, что любое будущее мирное соглашение должно основываться на четких условиях, не допускающих изменения международных границ силой.

Пять ключевых условий для мира

По итогам встречи было обозначено пять основных требований к потенциальному соглашению с Россией:

полное прекращение боевых действий; начало переговоров только на текущей линии фронта без изменения границ силой; предоставление Украине гарантий безопасности, в частности через многонациональные силы; сохранение замороженных российских активов до компенсации убытков Украине; учет и защита европейских интересов в сфере безопасности.

Стармер после встречи написал в социальной сети X:

"Наша поддержка Украины непоколебима. Мы будем с Украиной столько, сколько нужно. Безопасность Украины – это безопасность Европы. Слава Украине"

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что союзники должны продолжать давление на Россию, поскольку внутри страны уже заметны признаки недовольства войной.

Она подчеркнула, что Россия пока не достигла своих военных целей, а значит, международное сообщество должно сохранять "стратегическое терпение" и добиваться условий, при которых именно Москва будет вынуждена согласиться на переговоры и прекращение огня.

Перспективы завершения войны – позиция украинцев

Как сообщал УНИАН, 61% опрошенных граждан Украины готовы поддержать прекращение огня в войне с Россией, если вблизи линии фронта будут размещены войска стран Европы. Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии, проведенного в период с 7 мая по 3 июня 2026 года.

Как показывает опрос, наибольшей поддержкой пользуется вариант, согласно которому в Украине вблизи фронта размещаются войска стран Европы, которые в случае повторного вторжения будут отражать нападение.

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