Народные поверья предупреждают о неприятностях тех, кто захочет рубить грецкий орех.

Грецкий орех издавна считался мистическим деревом. Наши предки наделяли растение особыми свойствами, о которых стоило знать каждому хозяину. Со временем о нем появилось немало народных суеверий. Одна из примет объясняет, почему нельзя срезать орех на своем дворе – такое действие якобы может навлечь на человека серьезные неприятности.

Почему нельзя срубать орех хозяину

Чтобы оценить, какие последствия будет иметь срубка растения, нужно понять символику этого дерева. Приметы об орехе говорят, что наши предки считали его символом рода и благополучия. Говорили, что своими огромными корнями он собирает энергетику обитателей дома и накапливает в себе. Во дворе дерево приносит согласие, денежное благополучие и здоровье всем членам семьи.

Из этого объяснения нетрудно понять, почему нельзя срубать орех – приметы предупреждают о больших неприятностях от такого действия. Срубленное дерево может навлечь на семью ссоры, финансовые проблемы и утрату благосостояния. Поскольку растение считается символом рода, его срубка может трактоваться как оскорбление предков.

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Украинцы называли это растение талисманом двора. Именно поэтому появилось представление о том, почему нельзя рубить орех возле дома. В народе говорили, что таким образом хозяин рискует оставить дом без драгоценной защиты. К тому же существует вероятность, что накопленная деревом энергия жильцов дома будет утрачена, а родные заболеют.

Если вы не верите в суеверия, то существует также практическая причина того, почему нельзя срубать орех возле дома. Если дерево растет близко к дому, то просто срубить его и забыть будет ошибкой, ведь после гниения корней могут образоваться пустоты в почве. Со временем это приведет к проседанию фундамента дома. Если растение все же нужно удалить, то обязательно избавьтесь от пня и уплотните землю.

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