В Польше 'заклевали' чиновника за сравнение УПА с польскими партизанами

В Польше не принимают никаких объяснений того, чем есть УПА для Украины.

В Польше обрушились с критикой на заместителя министра науки Анджея Шептицкого, который пытался объяснить полякам, что для украинцев УПА – это борцы против СССР, а не против Польши. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Так, в интервью польской радиостанции Шептицкий сказал, что УПА "в рамках этого украинского представления" боролась за независимость Украины "прежде всего против советской власти".

При этом чиновник заметил, что в представлении украинцев эта "безнадежная борьба" УПА против советской оккупации является примерно тем же, чем в представлении современных поляков является борьба антисоветских подпольщиков в Польше.

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Это сравнение возмутило польских политиков. Так, глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач назвал бойцов УПА "бандитами и убийцами" и призвал уволить Шептицкого с работы в польском правительстве.

Председатель партии Polska 2050 Катажина Пелчинская-Наленч заявила, что Шептицкий, являющийся членом этой политической силы, выбрал "крайне неудачные" слова. Также она пообещала провести беседу с однопартийцем.

Дипломатический скандал между Украиной и Польшей

Как писал УНИАН, в конце мая президент Зеленский присвоил почетное наименование "имени Героев УПА" одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ. Это решение вызвало резкое возмущение в Польше, которую и так в последние годы накрыла мощная волна антиукраинской истерии.

Польский президент Кароль Навроцкий заявил, что попытается лишить Зеленского высшей государственной награды Польши – ордена Белого Орла. Воспользовались ситуацией и другие польские политики, чтобы в очередной раз поиграть на теме Волынской трагедии и УПА.

Призывы украинского МИД снизить градус эмоций и оставить исторические споры историкам были проигнорированы. Встреча министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камиша с главой Офиса президента Украины Кириллом Будановым также не принесла результата.

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