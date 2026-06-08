9 июня в Украине будут дожди, но не по всей стране

Во вторник, 9 июня, в Украине ожидается довольно теплая погода. В большинстве областей, кроме западных, пройдут кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров покажут +20°...+25°, на юге и востоке воздух прогреется до +25°...+28°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +14°, днем +23°, дождь.
  • Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +12°, днем +26°.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +24°.
  • В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +24°.
  • В Тернополе 9 июня ночью +12°, днем +24°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +24°.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +24°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем будет +26°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +24°.
  • В Виннице завтра будет +14°...+24°, облачно с прояснениями, небольшой дождь с грозой.
  • В Житомире во вторник ночью +14°, днем +24°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+24°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
  • В Черкассах завтра ночью +15°, днем +24°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
  • В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +25°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями , температура воздуха +15°...+25°, дождь с грозой.
  • В Одессе 9 июня - облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +27°, дождь с грозой.
  • В Херсоне во вторник ночью будет +16°, днем +27°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +27°, дождь с грозой.
  • В Запорожье температура ночью +17°, днем +27°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +24°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +25°, дождь с грозой.
  • В Днепре температура ночью будет +15°, днем +27°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
  • В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +15°...+27°, дождь с грозой.
  • В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +27°, ночью туман.
  • В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +29°, дождь с грозой.

Какой праздник 9 июня, приметы погоды

9 июня - святого Кирилла, архиепископа Александрийского. По приметам, если в этот день идет дождь, то и лето будет дождливым, особенно в ближайшие дни.

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