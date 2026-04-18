Ядерная пыль останется: Иран жестко ответил Трампу и обвинил его во лжи

Тегеран опроверг слова Трампа о том, что Тегеран отдаст свой обогащенный уран США.

Глава парламента Ирана Мохаммед-Багер Галибаф обвинил президента США Дональда Трампа в ряде ложных заявлений относительно статуса Ормузского пролива и обогащенного урана.

"Президент США сделал семь заявлений за один час, и все семь из них ложны. Они не выиграли войну с помощью этой лжи, и они, безусловно, ничего не добьются и в переговорах", - написал Галибаф в Х.

Обогащенный уран

Как пишет The Jerusalem Post, Галибаф посоветовал ознакомиться с заявлением иранского МИДа, в котором говорилось, что страна не будет передавать свой обогащенный уран кому-либо. Хотя несколькими днями ранее Трамп с уверенностью говорил, что Иран согласился передат свой обогащенный уран.

"Обогащенный уран Ирана никуда не будет передан; передача урана Соединенным Штатам нами не рассматривалась", - такое заявление иранского МИДа последовало в ответ на слова Трампа о том, что иранская "ядерная пыль" будет извлечена "очень скоро".

Ормузский пролив

Кроме того, сохраняются серьезные разногласия между США и Ираном по Ормузскому проливу.

Галибаф также опроверг утверждение Трампа о том, что Иран объявил о "полностью открытом и готовом к полному проходу" Ормузского пролива.

В соцсети Трамп заявил, что пролив "полностью открыт и готов к ведению бизнеса и полному проходу".

Галибаф опроверг заявление главы Белого дома, указав, что проход через Ормузский пролив будет осуществляться по "установленному маршруту" и с "иранского разрешения".

Переговоры о прекращении войны

Высокопоставленный иранский чиновник на условиях анонимности сообщил Reuters, что между Ираном и США сохраняются существенные разногласия по поводу достижения соглашения, направленного на прекращение войны, добавив, что сохранение Ормузского пролива открытым "зависит от соблюдения США условий прекращения огня".

Этот чиновник также заявил, что "по деталям ядерных вопросов соглашение не достигнуто", и для преодоления разногласий необходимы серьезные переговоры.

Ситуация на Ближнем Востоке

Вчера издание Politico писало, что Трамп стремится к переговорам о прекращении войны с Ираном, о чем говорят его заявление о временном прекращении огня между Израилем и Ливаном. Издание акцентировало, что столкнувшись с ростом цен и падением рейтингов, Трамп может оказаться более сговорчивым к некоторым требованиям Тегерана.

Хотя ранее в Пентагоне анонсировали отправку на Ближний Восток тысяч военных, чтобы усилить давление на Иран и заставить его подписать сделку на условиях Вашингтона.

Вас также могут заинтересовать новости: