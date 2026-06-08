Эффективность 90%: в Германии массово устанавливают альтернативные солнечным панелям системы

Еще несколько лет назад Польша была одним из лидеров этого решения в Европе.

Немцы массово отказываются от классических солнечных панелей в пользу фотовольтаике. Еще совсем недавно эта технология захватила рынок Польши.

Издание wiadomosci.radiozet пишет, что, как следует из последних данных Управления по регулированию энергетики, среди самых маленьких установок ВИЭ явно доминирует фотовольтаика, которая составляет 99,9% таких установок в Польше.

Так, в 2011 году поляки массово устанавливали солнечные коллекторы. Тогда их продажи в Польше выросли более чем на 70%. На конец 2011 года в стране было установлено и эксплуатировалось в общей сложности 909 тыс. кв. м солнечных коллекторов, что соответствовало тепловой мощности 637 МВт. С такими показателями солнечные батареи стали второй технологией возобновляемых источников энергии, в том числе благодаря субсидиям.

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При этом в Германии установлено около 22 млн кв. м солнечных коллекторов, тогда как в Польше на конец 2023 года работало всего 3,5 млн кв. м.

Как подсчитывает onet.pl, там развивается концепция солнечных домов, в которых минимум 65% потребности в тепле покрывается за счет солнечной энергии. Солнечные батареи отлично вписываются в эту концепцию благодаря высокой эффективности, которая составляет около 80–90% – по сравнению с всего лишь около 20%-ой эффективностью фотоэлектрических систем. Кроме того, интересу способствуют немецкие программы поддержки и субсидии в размере до 70% от стоимости.

Однако эксперты подчеркивают, что сейчас применение коллекторов значительно более ограничено, чем раньше. Лучше всего они подходят там, где в течение большей части года существует высокая потребность в горячей воде, например, в многоквартирных домах, пансионатах или спортивных объектах.

Ранее УНИАН писал, что в США солнечные панели разместили над каналом и получили мощный эффект.

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