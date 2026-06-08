Легендарный модный дом создал костюмы для астронавтов NASA, которые полетят на Луну

Такое сотрудничество продиктовано стремлением итальянского дома моды ассоциировать бренд с передовыми технологиями и авангардными идеями.

Астронавты NASA, готовящиеся к полету на Луну, будут использовать космические костюмы, созданные при участии итальянского модного дома Prada.

Как пишет The Independent, бренд представил новый элемент экипировки, разработанный в сотрудничестве с компанией Axiom Space. Речь идет о внутреннем слое костюма LCVG, оснащенном современной системой вентиляции, интегрированной непосредственно в ткань, а также системой охлаждения, которая подает холодную воду через трубки к основным группам мышц астронавта.

"Мы гордимся тем, что можем представить новое достижение, рожденное благодаря уникальному сочетанию передового опыта Axiom Space и знаний Prada в сфере дизайна, конструирования одежды и современных материалов – накануне возвращения человечества на поверхность Луны", – заявил директор по маркетингу Prada Лоренцо Бертелли.

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Генеральный директор Axiom Space доктор Джонатан Сиртейн добавил, что сотрудничество стало примером нового подхода к развитию космической отрасли.

"Объединив лучшие достижения аэрокосмической инженерии, роскошного производства и современной разработки продуктов, мы создали костюм, который ни одна из компаний не смогла бы изготовить самостоятельно. Именно такое межотраслевое мышление будет определять новую эру пилотируемых космических полетов", – сказал он.

Новая разработка стала продолжением громкого выхода Prada в космическую сферу в 2024 году, когда бренд представил внешний космический костюм для миссии NASA Artemis 3, запланированной на 2027 год, а также для будущей высадки Artemis 4 на Луну в 2028 году.

По словам стратега по люксовым брендам и профессора Нью-Йоркского университета Томаи Сердари, Prada уже перешла "от вдохновения космосом к реальному партнерству", в то время как индустрия космического туризма и исследований продолжает развиваться.

Эксперт назвал две главные причины интереса Prada к космической отрасли: стремление привлечь состоятельных клиентов, заинтересованных в космических путешествиях, а также желание ассоциировать бренд с передовыми технологиями и авангардными идеями.

Подобной стратегии придерживаются и компании Blue Origin Джеффа Безоса и SpaceX Илона Маска, которые активно развивают направление космического туризма для богатых клиентов, говорится в статье.

Глобальный руководитель направления люксовых товаров компании Bernstein Лука Солка отметил, что новая волна интереса к космическим миссиям и возвращению человека на Луну неизбежно привлекает огромное внимание общественности, а брендам класса люкс важно оставаться заметными и актуальными.

"Амбициозный проект Prada появился на фоне сложной ситуации в мировой индустрии роскоши. После двух лет спада рынок начал демонстрировать признаки стабилизации, однако война с Ираном, разразившаяся в конце февраля, снова ударила по туристическим поездкам и расходам на предметы роскоши далеко за пределами Ближнего Востока", – констатирует The Independent.

Prada – не единственная компания из индустрии одежды, которая работает над космическими технологиями. Under Armour сотрудничает с Virgin Galactic над созданием космической одежды, Columbia Sportswear участвует в разработке специальных тканей для космоса вместе с Intuitive Machines, а французский ритейлер Decathlon в прошлом году представил свой первый космический костюм для миссий на Международную космическую станцию.

Новые костюмы для программы Artemis имеют ряд преимуществ по сравнению с экипировкой астронавтов эпохи "Аполлона".

Благодаря современным материалам нынешние скафандры обеспечивают значительно лучшую подвижность. Это позволит астронавтам передвигаться по поверхности Луны более естественно, а не прыжками, как во время миссий "Аполлон".

В 2024 году ученые Корнельского университета в США также представили прототип системы фильтрации, которая позволяет астронавтам пить переработанную мочу непосредственно внутри скафандра.

Пока что эту технологию не использовали в реальных космических полетах, однако NASA планирует интегрировать ее в будущие миссии Artemis.

Другие новости о разработках

Напомним, китайские ученые разрабатывают собственную версию автономного робота NASA SpiderFab для изготовления конструкций на орбите. Теоретически такой робот мог бы осуществлять, например, плетение солнечных электростанций и антенн в космосе из катушек из углеродного волокна. Идея заключается в том, чтобы такие роботы строили в условиях низкой или нулевой гравитации конструкции, которые слишком велики для транспортировки в ракетах или других космических аппаратах.

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