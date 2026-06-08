В РФ спецслужбы отключили одну из систем безопасности Путина после убийства Хаменеи, - FT

Российские спецслужбы тщательно проверили систему наблюдения и попытались изолировать ее от интернета.

После убийства бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи российские спецслужбы на некоторое время отключали специальную систему наблюдения, обеспечивающую безопасность кремлевского диктатора Владимира Путина и других высших лиц страны. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два информированных источника.

По словам собеседников издания, российские спецслужбы тщательно проверили систему наблюдения и попытались изолировать ее от интернета. Вскоре систему снова включили.

Источники в разговоре с журналистами отметили, что эта система наблюдения работает отдельно от почти 300 тысяч камер, установленных в Москве.

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Причиной для временного отключения системы стала информация о том, что израильская разведка взломала камеры видеонаблюдения на дорогах Тегерана и годами получала данные с них. Это помогло определить местоположение Али Хаменеи для его ликвидации в конце февраля.

В издании добавили, что в начале мая разведка одной из стран Европы сообщила журналистам о том, что Федеральная служба охраны РФ (ФСО), которая отвечает за безопасность Путина, значительно усилила меры по защите российского диктатора из-за риска возможного покушения. В ФСО считали, что такая угроза могла исходить от украинских спецслужб.

Украинский хакер, который, по его словам, не связан с властями Украины, в комментарии изданию отметил, что видеокамеры у Кремля все еще работают и их регулярно взламывают. В издании отметили, что подобные инструменты точно есть у США и Великобритании, которые регулярно передают Украине данные для ударов.

Путин ведет себя все более странно

Ранее The Independent писало, что российский диктатор Владимир Путин начал вести себя все более странно. На экономическом форуме в Санкт-Петербурге он выглядел больным и одутловатым, при этом его заявления о войне в Украине были далекими от истины.

Как отметило издание, Путин подражает президенту США Дональду Трампу в своей растущей непредсказуемости, и это делает его все более опасным. Как заявила советник президентов США по России Фиона Хилл, Путин становится "страннее", но его не стоит списывать со счетов.

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