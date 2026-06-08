Профессора 'умоляют' вернуть вступительные экзамены: абитуриенты не знают математику

Ситуацию усугубляет повальное увлечение нейросетями вроде ChatGPT.

Более 1100 профессоров математики и наук из системы Калифорнийского университета (UC) требуют вернуть стандартизированные вступительные экзамены, после того как констатировали, что все больше студентов приходят в вуз с серьезными пробелами в знаниях.

В открытом письме, направленном руководству Калифорнийского университета, они утверждают, что уровень подготовки студентов значительно снизился после отмены экзаменов SAT и ACT в процессе приема. Согласно документу, почти треть студентов, записавшихся на курсы математического анализа в первом семестре в UC Berkeley, демонстрируют "тяжелый дефицит подготовки", пишет Libertatea.

Преподаватели, требующие возвращения вступительных экзаменов, подчеркивают, что некоторые из зачисленных студентов испытывают трудности даже с понятиями математики на уровне средних классов школы, что негативно сказывается на университетских курсах и успеваемости в областях STEM (наука, технологии, инженерия, математика).

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Профессора заявляют, что вынуждены заново проходить школьную программу

Педагоги предупреждают, что ситуация дошла до критической точки, поскольку они вынуждены нагонять понятия, которые должны были быть усвоены годами ранее.

"Сейчас мы наблюдаем настолько серьезные пробелы в подготовке, что преподаватели вынуждены заново вести математику за средние классы школы, одновременно преподавая материал, необходимый студентам для наук, инженерии, экономики и других областей, требующих точных расчетов", – подчеркнули профессора.

Они обращают внимание на то, что университеты имеют ограниченные ресурсы и не могут бесконечно компенсировать недостатки, накопленные в предыдущие годы. "Калифорнийский университет имеет конечные ресурсы и может помочь лишь ограниченному числу студентов", - отмечают они.

Резкий рост числа корректирующих курсов

Эта проблема не является изолированной. Отчет Калифорнийского университета в Сан-Диего, опубликованный в прошлом году, показывает, что процент студентов, нуждающихся в корректирующих курсах по математике перед тем, как они смогут изучать базовый курс (precalculus), вырос с 0,5% в 2020 году до 8,5% в 2025 году.

Профессора считают, что эти тенденции рискуют ухудшить подготовку будущих поколений специалистов в таких областях, как инженерия, технологии, информатика или научные исследования.

Почему были отменены вступительные экзамены

Калифорнийский университет отказался от использования результатов SAT и ACT в 2020 году на фоне пандемии и критики, согласно которой эти экзамены якобы дают преимущество учащимся из семей с высокими доходами.

Критики экзаменов утверждают, что доступ к специализированной подготовке к SAT и ACT проще для студентов с финансовыми ресурсами, что может усиливать образовательное неравенство.

В настоящее время более 90% высших учебных заведений в США больше не требуют прохождения этих тестов, по данным организации FairTest.

Ведущие университеты вернулись к стандартизированным экзаменам

Однако в последние годы ряд престижных университетов принял решение вернуть вступительные тесты.

Массачусетский технологический институт (MIT) восстановил требование SAT в 2022 году. В 2024 году такое же решение приняли Гарвард и Дартмутский колледж, а недавно и Йельский университет объявил, что снова будет требовать результаты стандартизированных экзаменов.

Профессора из Калифорнии считают, что отсутствие объективных критериев оценки делает все более сложным выявление студентов, подготовленных к сложным университетским программам.

С другой стороны, учебные заведения системы Калифорнийского университета не учитывают баллы и не собирают данные о тестах, поскольку процесс поступления является "безтестовым".

"Результаты SAT и ACT не используются при принятии решений о приеме", – сообщается на сайте UCLA, предназначенном для абитуриентов. Вуз призывает студентов использовать время, которое они потратили бы на подготовку к тестам, для учебы на курсах, участия во внеучебной деятельности и написания отличных эссе.

Искусственный интеллект – новый вызов для образования

Эта дискуссия разворачивается в контексте того, как использование инструментов на базе искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, радикально изменило способ обучения школьников и студентов.

Ряд исследований, цитируемых американской прессой, указывает на то, что чрезмерное использование искусственного интеллекта может негативно влиять на развитие критического мышления и процесс обучения.

В то же время профессора сигнализируют о росте инфляции оценок и все больших трудностях при оценке реального уровня знаний студентов.

В письме, адресованном руководству Калифорнийского университета, преподаватели предупреждают, что последствия проявятся в ближайшие годы.

К слову, все больше университетских профессоров возвращаются к методу оценки с многовековой историей, чтобы бороться со списыванием при помощи искусственного интеллекта. Одна преподавательница пошла еще дальше – она купила студентам тетради за 40 гривень, чтобы гарантированно избавить их от списывания с помощью ChatGPT.

"Мы уже видим тревожные сигналы: более длинные пути через предварительные материалы, сниженную готовность к продвинутым курсам и растущее давление с целью размывания академической строгости".

"Если эти тенденции никогда не будут устранены, они приведут к снижению показателей выпуска, увеличению времени до получения диплома и сокращению числа выпускников по специальностям STEM, что повлечет за собой последствия для высококвалифицированной рабочей силы STEM в Калифорнии".

По их словам, если ситуация не будет исправлена, последствия будут включать более низкие показатели окончания вузов, более длительные периоды обучения и сокращение числа выпускников в областях STEM, которые имеют важнейшее значение для экономики будущего.

Ранее УНИАН сообщал, что сын главы Ford отказался от учебы ради работы мечты.

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