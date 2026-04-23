Морская блокада иранских кораблей и портов является "эффективной и успешной", утверждает Левитт.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не считает захват кораблей в Ормузском проливе Ираном нарушением перемирия. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.

"Это не были американские корабли. Это не были израильские корабли. Это были два международных судна", – заявила она.

Кроме того, Левитт высмеяла тот факт, что корабли были захвачены с помощью скоростных катеров. По ее словам, Иран превратился из "самого опасного флота на Ближнем Востоке в банду пиратов".

В то же время операция "Экономическая ярость" продолжается, и морская блокада иранских кораблей и портов является "эффективной и успешной", утверждает Левитт.

На замечание о том, что война длится гораздо дольше, чем обещал Трамп, Левитт ответила, что президент США "в конечном счете сам определит сроки" и прекратит перемирие, "когда сочтет, что это соответствует интересам Соединенных Штатов и американского народа".

Издание CBS пишет, что заявления Дональда Трампа об ослаблении Ирана не соответствуют реальной ситуации. По данным американской разведки, Тегеран по-прежнему сохраняет способность вести войну. В распоряжении режима до сих пор находится около половины арсенала баллистических ракет, а также соответствующие пусковые установки.

В то же время CNN сообщает, что за время войны против Ирана США значительно истощили арсеналы своих ракет. В частности, за семь недель конфликта на Ближнем Востоке было израсходовано почти 50% запасов ракет-перехватчиков системы ПВО Patriot. Утверждается, что на пополнение американского арсенала до довоенного уровня уйдут годы.

