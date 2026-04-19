Война в Иране не поможет Путину победить Украину: обозреватель NYT назвал причину

Текущая ситуация в мире не приносит никакой пользы Путину.

Война в Иране принесла России экономический успех, подняв цены на нефть до небес и ослабив санкции. Но это все равно не поможет Кремлю победить Украину.

В колонке для The New York Times (NYT) обозреватель Сергей Шмеманн рассуждает, что российская экономика испытывает краткую передышку, на фоне сокрушительных ударов по Ирану - великой державе, которую так ценит российский диктатор Владимир Путин.

"Иран был ближайшим партнером России на Ближнем Востоке, поставляя беспилотники для ударов по Украине и важнейший маршрут для обхода санкций", - напомнил обозреватель.

Видео дня

Также Шмеманн напомнил, что масштабный ущерб Ирану последовал за захватом венесуэльского союзника Кремля Николаса Мадуро в ходе спецоперации США.

А до этого Кремль не смог предотвратить падение другого диктатора-соратника - Башара Асада в Сирии.

Обозреватель отметил, что следующей целью США является еще один союзник Путина - Куба.

"Более того, Россия лишена права голоса в вопросах будущего Ирана или других своих союзников. Нефтяные компании вытесняются из Венесуэлы после свержения Мадуро. В январе американские войска без зазрения совести захватили российский танкер, который якобы нарушил санкции в отношении Венесуэлы", - написал обозреватель.

Такое пренебрежительное отношение, как предположил обозреватель, болезненно для Путина, который стремится восстановить глобальное влияние России до советского уровня.

Козырь в руках Путина

"Загадочная симпатия президента США Дональда Трампа к российскому диктатору стала важным козырем в руках Путина, который надеялся использовать его для получения поддержки Вашингтона, чтобы достичь победы над Украиной: захвата всего Донбасса и нейтрализации страны. Соответственно, Путин избегал личной критики Трампа за судьбу своих друзей", - написал Шмеманн.

Однако, как подчеркнул обозреватель, дилемма Путина заключается в том, что он понятия не имеет, что Трамп может предпринять дальше.

Все равно война ущербна для РФ

Шмеманн рассуждает, что даже если российские олигархи давали деньги для войны против Украины, и даже с учетом вероятности сокращения поставок американского оружия Киеву, война продолжит наносить огромный ущерб России.

"С каждым днем войны Россия все больше отстает в конкуренции великих держав, которая будет доминировать в мировой геополитике в ближайшие годы. России не нужны ресурсы для продолжения войны против Украины, ей нужны стимулы для ее прекращения", - считает Томас Грэм, сотрудник Совета по международным отношениям.

Шмеманн отметил, что война в Иране ослабила эти стимулы в краткосрочной перспективе:

"Но они должны оставаться прежними: дать Украине то, что ей нужно, чтобы удержать свои позиции, пока Путин не поймет, что насилие ни к чему не приводит".

Ситуация на Ближнем Востоке

Между Ираном и США сохраняются существенные разногласия по поводу достижения соглашения по прекращению войны. Отмечается, что сохранение Ормузского пролива открытым "зависит от соблюдения США условий прекращения огня". А по деталям ядерных вопросов соглашение и вовсе не достигнуто, поэтому для преодоления разногласий необходимы серьезные переговоры.

