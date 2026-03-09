'Не продержится долго': Трамп сделал заявление о новом лидере Ирана

Также президент США ответил, готов ли он одобрить кого-то, кто имеет связи со старым режимом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что новый лидер Ирана "не продержится долго", если иранцы сначала не получат его одобрение. Об этом он сказал в интервью ABC News.

"Он должен будет получить одобрение от нас. Если он не получит одобрение от нас, он не продержится долго. Мы хотим быть уверены, что нам не придется возвращаться каждые 10 лет, когда у вас не будет такого президента, как я, который этого не сделает. Я не хочу, чтобы люди через пять лет вернулись и снова сделали то же самое или, что еще хуже, позволили им иметь ядерное оружие", - отметил Трамп.

Когда у него спросили, готов ли он одобрить кого-то, кто имеет связи со старым режимом, американский лидер ответил:

"Да, чтобы выбрать хорошего лидера, я бы это сделал, да, я бы это сделал. Есть много людей, которые могли бы подойти".

Оправдывая эту войну, Трамп подчеркнул, что Иран планировал захватить весь Ближний Восток, а также президент США намекнул, что он помешал стране это сделать.

"Они - бумажный тигр. Неделю назад они не были бумажным тигром, скажу я вам. И они собирались атаковать. Их план состоял в том, чтобы атаковать весь Ближний Восток, захватить весь Ближний Восток", - заверил политик.

Кроме того, он не исключил возможность отправки специальных сил для захвата обогащенного урана Ирана:

"Все на столе. Все".

В то же время высокопоставленный представитель администрации сообщил журналистам на прошлой неделе, что Иран обогатил достаточное количество урана, чтобы получить материал оружейного класса за 10 дней или меньше.

Он отметил, что большая часть урана хранится на объектах, которые были бомбардированы во время операции "Полуночный молот", а именно Натанз, Исфахан и Фордо.

"Теоретически, если бы мы имели физический контроль над этой территорией, если бы мы имели физический контроль над теми местами, где он находится, мы могли бы отправить туда наших людей и разбавить его на месте", - сказал чиновник.

Также на выходных Трамп встретился с семьями шести погибших американских солдат.

"Это было прекрасное, прекрасное событие, на котором я встретил родителей. Они были разбиты горем, но горды", - заявил президент.

Когда его спросили, сколько еще продлится война, он ответил:

"Я не знаю. Я никогда не делаю прогнозов. Все, что я могу сказать, это то, что мы опережаем график как по летальности, так и по срокам".

Кроме того, Трамп назвал рост цен на бензин "небольшим препятствием".

"Я думаю, что все в порядке. Это небольшое препятствие. Мы должны были пойти этим обходным путем. Я точно знал, что произойдет с обходным путем. Но приятно то, что мы потопили 44 их корабля, а это весь их флот. Мы уничтожили всю их авиацию. Мы уничтожили все их средства связи, телекоммуникации. Их системы противовоздушной обороны уничтожены. У них абсолютно нет обороны. Все, что у них есть, - это слова", - подчеркнул американский лидер.

Новый лидер Ирана - что известно

Как писал УНИАН, ранее в Иране избрали нового верховного лидера страны. Речь идет о Моджтабе Хаменеи, который является вторым по старшинству сыном покойного бывшего высшего руководителя Ирана Али Хаменеи. Он родился в Мешхеде в 1969 году.

Известно, что Моджтаба изучал теологию под руководством своего отца и других влиятельных учителей и стал священнослужителем.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон провел беседу с президентом Ирана. Французский лидер подчеркнул необходимость немедленного прекращения Ираном ударов по странам региона.

"Иран также должен гарантировать свободу судоходства, положив конец фактическому закрытию Ормузского пролива", - добавил Макрон.

