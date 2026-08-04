Иран собирался атаковать три объекта в Украине, но отказался от этого плана, – СМИ

Старший советник лидера Ирана сообщил, что после того, как Украина принесла извинения, они отменили атаку.

Старший советник лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Иран готовился нанести удар по трем целям в Украине после атаки на торговое судно в Каспийском море, сообщает Ynet Global.

Резаи рассказал, что иранские военные уже все подготовили, но Тегеран отказался от удара:

"Мы были готовы нанести удар по трем объектам на территории Украины, но после того, как страна принесла извинения, мы отменили атаку".

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Резаи отметил, что Украина первой вышла на связь с Ираном после инцидента в Каспийском море.

"Они сами связались с нами и сказали: "Это была ошибка, мы ошиблись"", – рассказал иранский чиновник.

При этом старший советник лидера Ирана не сообщил подробностей о том, какие именно цели выбрали иранские военные, где они расположены и каким оружием планировали нанести удары по Украине.

Иран и Украина: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Сибига рассказал в соцсети X, что именно он был инициатором разговора, а поводом послужили угрозы Ирана ответить на атаку украинских дронов на суда в акватории Каспийского моря. Сибига сообщил, что в ходе разговора подчеркнул,что действия Украины направлены исключительно на защиту своей страны от российской агрессии и никогда не были направлены против гражданских судов или людей. Он призвал Иран воздержаться от любых шагов, которые могут привести к эскалации.

Также мы писали, что NYT, ссылаясь на заявления европейских и иранских официальных лиц, сообщала, что Тегеран хотел нанести ракетный удар по морскому порту в Украине в ответ на украинский удар по иранскому судну в Каспийском море. Издание отметило, что активные дипломатические усилия позволили стабилизировать ситуацию. Кроме того, издание, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что Иран мог запустить по Украине баллистическую ракету с небольшой боеголовкой, чтобы сделать символический жест, но нанести относительно небольшой ущерб. Однако, по мнению издания, любой ракетный удар, нанесенный Ираном по Украине, станет резкой эскалацией конфликта и может привести к развязыванию более масштабной войны.

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