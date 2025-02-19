По всем признакам, США геополитически выходят из Европы. На Мюнхенской конференции по безопасности эта трансатлантическая трещина показала себя как достаточно глубокая, я бы даже сказал - ценностная. Более того, европейские элиты были фактически атакованы вице-президентом США Вэнсом. И это шоковое состояние Европы должно так или иначе поворачивать голову к какому-то противовесу влиянию США.

Конечно, это не может быть Российская Федерация, которая непосредственно угрожает Европейскому Союзу и НАТО с Востока. Поэтому, это вполне может быть Китай. И он, кстати, уже фактически протягивает руку Европе и демонстрирует себя как альтернативу США. Представитель МИД КНР Цзякунь заявил, что в отношениях ЕС и США появилась неопределенность, а для сохранения стабильности в мире международное сообщество нуждается в устойчивых и здоровых отношениях между ЕС и Китаем.

Поэтому, объективно, для выживания европейского проекта и образа жизни необходимо будет поддерживать какой-то баланс между Вашингтоном и Пекином, между американскими и китайскими влияниями.

Почему вообще сформировалась такая позиция Штатов? Как по мне, эта политика команды Дональда Трампа - здесь и их видение роли США в мире, и отказ от морально-этических ценностей как измерения геополитики, зато переход на чисто коммерческие отношения - это такая форма геополитического и политического безумия. Конечно, это не может не вызвать разочарование у всех бывших или нынешних союзников и партнеров США во всем мире. В первую очередь, на европейском континенте.

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Но следует понимать, что последствия действий Дональда Трампа и его команды в Европе будут противоположными тем, на которые надеются. Они, кстати уже есть - это процесс поляризации, и это то, о чем говорил Владимир Путин в своей речи на Мюнхенской конференции в 2007 году: мультиполярность, новая система коллективной безопасности в Европе без НАТО и тому подобное.

Мир становится многополярным и этот процесс неотвратим. Но что это означает? Это означает, что будут формироваться несколько мировых субглобальных объединений.

Лидерство, очевидно, будут иметь США и Китай. Также это может быть и Евросоюз, если он сохранит свое внутреннее единство и сплоченность.

В будущем это может быть и Индия. И на эту роль, конечно, претендует Россия.

Однако формирование таких сфер влияния и полюсов рано или поздно будет приводить к столкновению между ними - за влияние на границе этих зон, привилегированных интересов. И война в Украине - это первый пример такого столкновения.

Впрочем, если говорить о роли и месте Украины в этом процессе, следует понимать, что мы все же не являемся частью США, мы являемся частью Европы. Поэтому, в будущем многополярном мире, в лучшем случае, мы будем частью Европейского Союза. В худшем случае - мы будем оккупированы Российской Федерацией.

Владимир Горбач, аналитик института Евроатлантического сотрудничества