В ЕС обострился публичный конфликт между фон дер Ляйен и Мишелем, - Politico

Между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и бывшим главой Европейского совета Шарлем Мишелем снова возник публичный конфликт. Причиной ситуации стали заявления Урсулы фон дер Ляйен о том, что Турция представляет геостратегическую угрозу для ЕС, сообщает Politico.

В Германии она заявила о необходимости "завершить формирование европейского континента", чтобы он не оказался под влиянием России, Турции или Китая. Эти слова вызвали резонанс в Анкаре, после чего в Еврокомиссии уточнили, что речь шла о "геополитическом весе и амбициях" Турции, пишет издание.

Однако такие разъяснения не устроили Шарля Мишеля, который заявил, что Турция является "ключевым союзником по НАТО, важным партнёром в сфере миграции, энергетическим коридором и значимым оборонным игроком".

"Европа не становится сильнее, применяя двойные стандарты или упрощая реальность", – подчеркнул он.

Как отмечает издание, этот обмен обвинениями стал новым витком давнего конфликта между двумя европейскими политиками, который ранее проявлялся, в частности, во время их визита в Турцию в 2021 году.

Заявления Урсулы фон дер Ляйен об Украине

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина получит кредит на 90 миллиардов евро вопреки позициям Венгрии и Словакии.

До этого фон дер Ляйен заявила, что настроена на интенсивные дискуссии с целью нахождения решения для финансирования Украины. По ее словам - это главная цель ЕС.

