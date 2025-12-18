Сегодня лидеры стран-членов Европейского Союза должны выбрать один из двух предложенных вариантов финансирования Украины на следующие два года.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен настроена на интенсивные дискуссии с целью нахождения решения для финансирования Украины. Предполагается согласовать выделение 90 млрд евро на следующие два года для Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом фон дер Ляйен сказала перед началом заседания Европейского Совета в Брюсселе.

"У нас есть одна конечная цель на этом Европейском Совете - и это мир для Украины. Мирная мощь, и для этого Украина нуждается в надежном финансировании на следующие два года - на 2026 и 2027 годы", - подчеркнула фон дер Ляйен.

По ее словам, Европейский Совет обязался это сделать.

Видео дня

"В последний раз мы закроем дефицит финансирования Украины на следующие два года. Мы говорим о 137 млрд евро, которые являются необходимыми. Это наша собственная оценка и оценка МВФ. И мы настроены покрыть две трети от этой суммы - 90 млрд евро", - напомнила фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии добавила, что предложила два варианта с целью принятия решения о финансировании Украины. Один вариант - это финансирование через бюджет Евросоюза (заимствования по бюджету), и второй вариант - это репарационный кредит.

Она сообщила, что сегодня состоится обсуждение, какой из этих двух вариантов выбрать. "Это будут интенсивные обсуждения для меня", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, главным результатом этого дня должно стать принятие решения о финансовом обеспечении Украины на следующие два года.

"Мы не оставим Европейский Совет без решения о финансировании Украины на следующие два года, и из двух вариантов один должен быть согласован на Европейском Совете", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Кроме того, президент Еврокомиссии отреагировала на беспокойство Бельгии относительно использования замороженных российских активов в поддержку Украины.

"Абсолютно понятно, и я поддерживаю то, что если мы одобрим репарационный кредит, риск должен быть разделен всеми нами. Это дело солидарности, основной принцип Европейского Союза", - сказала она.

Финансовая поддержка для Украины

Как сообщал УНИАН, среди стран-членов Евросоюза нет единодушия относительно путей использования российских замороженных активов в поддержку Украины. Есть страны, которые полностью поддерживают использование замороженных средств РФ, а есть страны, которые выражают сомнения. Одна из проблем - это надлежащее юридическое оформление соответствующего решения.

При этом без дополнительной внешней помощи Украине не будет хватать денег на финансирование социальных расходов уже с 1 апреля 2026 года. Об этом сказала председатель бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа.

Вас также могут заинтересовать новости: