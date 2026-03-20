Украина получит кредит в размере €90 миллиардов 'так или иначе', – Фон дер Ляйен

Несмотря на сложные вызовы, решимость Евросоюза только укрепилась.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уверяет, что, несмотря на блокирование Венгрией выделения Украине кредита на 90 миллиардов евро, эти средства будут предоставлены нашему государству "тем или иным образом". Об этом фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции по итогам заседания лидеров государств и правительств стран-членов ЕС в Брюсселе, передает корреспондент УНИАН.

Как отметила президент Еврокомиссии, в декабре 2025 года на заседании Европейского совета было принято решение о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро, и тогда было только "одно условие".

"Условие таково, что три страны не будут участвовать в предоставлении кредита. Это условие было выполнено. Поэтому давайте четко определим нашу позицию. Кредит остается заблокированным, потому что один лидер не держит свое слово. Но позвольте мне еще раз повторить то, что я уже сказала в Киеве: мы реализуем это тем или иным образом", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Видео дня

Она добавила, что впереди стоят сложные задачи, но сегодня решимость Евросоюза укрепилась.

В свою очередь президент Европейского Совета Антониу Кошта отстаивает аналогичную позицию, поскольку лидеры ЕС еще 18 декабря обсудили и согласовали консенсусом предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро.

"Теперь нам нужно это реализовать", – подчеркнул Кошта.

Он подтвердил слова фон дер Ляйен, что это будет сделано "так или иначе".

По словам Кошты, сегодня на саммите ЕС лидеры стран-членов "взяли на себя обязательство четко осудить позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и напомнить, что достигнутое соглашение является соглашением".

"Все лидеры должны держать свое слово. И никто не может шантажировать Европейский Совет. Никто не может шантажировать институты Европейского Союза", – подчеркнул Кошта.

При этом он приветствовал усилия и настроенность Украины отремонтировать нефтепровод "Дружба", который был разрушен Россией. В частности, по словам Кошты, в ЕС приветствуют публичную приверженность президента Украины Владимира Зеленского восстановить нефтепровод в течение следующих шести недель. Со стороны Еврокомиссии была предложена техническая и финансовая поддержка для Украины, чтобы убедиться, что нефтепровод "Дружба" будет восстановлен. Как он подчеркнул, нужно принять во внимание, что именно от России зависит, будет ли она снова пытаться уничтожить трубопровод.

"Россия атаковала трубопровод "Дружба" 23 раза. Украина уже в 23-й раз снова отремонтирует этот трубопровод", – подчеркнул Кошта.

В связи с этим он добавил, что ответственность за будущее функционирование нефтепровода зависит не от Украины или ЕС с его руководящими органами. Поэтому, по его словам, действия Венгрии "полностью неприемлемы" и лидеры Евросоюза не могут соглашаться с таким поведением Будапешта.

Украина к Пасхе в апреле должна получить первый оборонный пакет, профинансированный из средств, которые будут предусмотрены из кредита, общий объем которого на 2026-2027 годы составит 90 млрд евро. Первый транш из этого кредита должен направляться на закупки и производство дронов, ракет и боеприпасов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поддерживает утверждение решения о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро, поскольку он требует сначала возобновить поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба", который проходит через украинскую территорию.

