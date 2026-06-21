Использование недорогих дронов подрывает старые стратегии Запада в сфере ПВО, – командир НАТО

Запад начинает более активно использовать украинский опыт борьбы с БПЛА.

Традиционный подход Запада к противовоздушной обороне, основанный на дорогих ракетах и истребителях, больше не является жизнеспособным в эпоху массированных атак дешевыми беспилотниками. Об этом заявил заместитель Верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе Джон Стрингер в интервью Business Insider.

Он подчеркнул, что быстрое появление новых воздушных угроз ставит под сомнение устоявшиеся подходы к обороне:

"Времена, когда считалось, что можно сидеть, сложа руки, реагировать только на события и противодействовать каждой надвигающейся угрозе, используя традиционные средства, такие как скоростные истребители и некоторые зенитные ракеты… эти времена прошли".

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Войны в Украине и на Ближнем Востоке демонстрируют, что будущие конфликты могут существенно отличаться от тех, к которым привыкли западные армии. По словам Стрингера, НАТО может столкнуться не только с крупными военными державами, но и с массовым применением дешёвых дронов, способных перегружать системы ПВО.

Дорогие ракеты против дешёвых дронов

Стрингер подчеркнул, что западным военным по-прежнему нужны высокотехнологичные ракеты и самолеты, однако теперь необходимы также большие объемы более дешевых средств защиты:

"Сейчас угроза охватывает всё: от дешёвых авиационных систем, беспилотных авиационных комплексов и дронов на одном конце спектра до баллистических ракет воздушного базирования и гиперзвукового оружия на другом".

Отдельно он обратил внимание на проблему стоимости перехвата целей. В качестве примера Стрингер привёл использование ракет Patriot против "шахедов", назвав это "нежизнеспособным подходом".

По оценкам, один "шахед" стоит от 20 до 50 тысяч долларов, тогда как ракета Patriot PAC-3 – около 3,7 миллиона долларов. Кроме того, запасы таких ракет ограничены, а их пополнение требует времени.

Пример Украины

Стрингер отметил, что Украина уже разработала ряд более дешевых решений для борьбы с дронами, в частности беспилотники-перехватчики и системы обнаружения. По его словам, страны-партнеры начинают перенимать этот опыт.

В то же время он подчеркнул, что одной обороны недостаточно. По его мнению, Запад должен быть способен наносить удары по местам производства оружия противника.

Также Стрингер заявил, что странам-членам НАТО необходимо расширять промышленную базу не только за счет оборонных компаний. По его словам, опыт Украины показал важность привлечения большего числа производителей, способных быстро адаптироваться к потребностям войны.

О необходимости изменений в подходах к операциям

Стрингер предупредил, что ракеты и дроны все больше угрожают территориям, которые ранее считались безопасным тылом. Из-за этого западные страны больше не могут рассчитывать на то, что их территория останется недосягаемой для ударов в случае крупных конфликтов.

Кроме того, по словам Стрингера, НАТО придется пересмотреть подходы к управлению воздушными операциями. В частности, командные центры могут быть рассредоточены на большей территории, чтобы сделать их менее уязвимыми для ударов.

Подробнее о применении дронов Украиной

Ранее в CNN сообщали, что украинская стратегия применения дронов парализует российскую логистику. Отмечалось, что новое поколение украинских дронов средней дальности серьезно нарушает линии снабжения российских войск на южных участках фронта.

Также издание Business Insider писало, что Украина уничтожает главные логистические "артерии" фронта с помощью недорогих дронов. Сообщалось, что атаки уже нанесли существенный ущерб критически важной логистической инфраструктуре между оккупированным Крымом и южными регионами фронта.

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