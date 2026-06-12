Украина уничтожает главные логистические 'артерии' фронта дешевыми дронами, - BI

Серия ударов по мостам в Армянске, Чонгаре и Геническе может существенно повлиять на логистику российской группировки на юге Украины.

Украинские войска наносят системные удары по ключевым мостам снабжения России, используя новые беспилотники средней дальности. Атаки уже существенно повредили критическую логистическую инфраструктуру между оккупированным Крымом и южными регионами фронта, пишет Business Insider.

По информации 1-го отдельного штурмового полка, в течение последней недели украинские силы атаковали мосты в районах Армянска, Геническа и Чонгара – стратегически важных точках сообщения между Крымом и материковой частью оккупированных территорий.

Эти переправы расположены в десятках километров от линии фронта и используются Россией для снабжения войск в Запорожской и Херсонской областях.

Видео дня

В соцсетях подразделение опубликовало видео, на которых видно, как беспилотники попадают в дорожное покрытие мостов. Часть атак, по данным военных, была скоординирована с другими украинскими подразделениями, в частности элитным подразделением СБУ "Альфа".

Издание отмечает, что украинские военные заявили, что эти мосты фактически являются "единственным путем снабжения" российских сил из Крыма на южный фронт.

Для атак используются новые ударные беспилотники средней дальности, в частности модели FP-2 и "Hippo", которые несут взрывные и термобарические боезаряды.

По словам военных, эти системы позволяют поражать цели на значительном расстоянии, оставаясь относительно дешевыми в производстве по сравнению с дальнобойными дронами.

На обнародованных кадрах видно возгорание как минимум на двух мостах и значительные повреждения конструкций. В то же время независимо проверить эти кадры пока невозможно.

Оккупационные власти Херсонской области подтвердили факты атак. По словам Владимира Сальдо, по мостам в районе Армянска было нанесено не менее 45 ударов дронами.

Также сообщается о около 20 атаках на мост в районе Чонгара, после чего движение там частично или полностью перекрывалось, а позже начали вводить альтернативные маршруты.

Аналитики отмечают, что удары по мостам носят стратегический характер, поскольку затрудняют снабжение российских войск топливом, боеприпасами и техникой.

"Беспилотники средней дальности – это новая восходящая звезда в атакующих возможностях Украины. Они позволяют ей наносить удары по тылам России и нарушать критически важные линии снабжения Кремля. В прошлые годы Украина повреждала мосты снабжения России, в значительной степени полагаясь на диверсионные или артиллерийские системы, такие как HIMARS американского производства", – пишет издание.

Также авторы добавляют:

"Эти дроны летают дальше и наносят более мощные удары, чем типичные квадрокоптеры с гранатами, но их производство обходится дешевле, чем дальнобойные дроны, которые Украина использует для атак на военно-промышленную базу России".

Удары по мостам на юге

Как сообщал УНИАН, ранее командир Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий (Перун) Филатов рассказал, что на временно оккупированной территории Херсонской области Чонгарский мост получил существенные повреждения и в настоящее время полностью блокирует движение транспорта.

Благодаря тому, что Силы обороны Украины наносят удары по логистике россиян, в частности по мостам, активность штурмов снизилась, добавил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

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