Мегабюджет ЕС вызвал сопротивление в Германии

Еврокомиссия предложила резко увеличить бюджет Евросоюза до 2 трлн евро. В том числе, выделить 100 млрд евро на восстановление Украины.

Исполнительный комитет Европейского союза предложил резко увеличить бюджет ЕС – растянув его на 60%, начиная с 2028 года. Считают, что увеличение расходов поможет бороться с зарубежной конкуренцией, реагировать на угрозы со стороны России и помощь Украине. Как пишет Le Monde, в крупнейшей стране ЕС, Германии, уже отреагировали. Там заявили, что не могут согласиться с резким увеличением расходов.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила свои предложения по бюджету ЕС на 2028–2034 годы. Она предложила резко увеличить бюджет на 60 процентов, с 1,2 до 2 трлн евро.

Увеличение бюджета планируется за счет новых налогов. Например, для табачных предприятий.

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План направлен на укрепление безопасности Европы и повышение конкурентоспособности на фоне растущей торговой напряженности с США, а также на погашение долгов по огромному кредиту, полученному в период пандемии COVID. Европейская комиссия выделила 451 миллиард евро на общую программу "конкурентоспособности", охватывающую оборону и космос.

Бюджет предусматривает выделение до 100 миллиардов евро на восстановление разрушенной войной Украины.

Однако представитель правительства Германии Штефан Корнелиус выпустил заявление о том, что "комплексное увеличение бюджета ЕС неприемлемо в то время, когда все государства-члены прилагают значительные усилия по консолидации своих национальных бюджетов". Германия также выступила против призыва ЕК обложить компании с оборотом более 100 миллионов евро повышенными налогами.

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Напомним, что в Евросоюзе всерьез готовятся к возможности торговой войны с США. СМИ указывают, что в администрации президента США Дональда Трампа готовы к введению взаимных тарифов свыше 10 процентов. Дипломаты ЕС говорят, что если США сделают первый шаг, то европейский блок будут вынужден ввести ответные меры.

Кроме того, в ЕС отмечают, что пока не видят возможностей для вступления Украины в блок. По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, таких возможностей не появится по крайней мере до 2034 года. По его словам, это связано с бюджетными процессами, которые просчитываются до этого года без учета расширения ЕС. Однако, по его словам, за это время нужно будет не только закончить войну, но и начать восстановление Украины.

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