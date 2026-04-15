В Ирландии выставили на продажу целую деревню: сколько просят

Конечно, постоянного населения в селе давно нет, иначе такое предложение было бы незаконным.

Если у вас в кармане завалялось несколько десятков лишних миллионов евро, для вас есть отличное предложение. В Ирландии только что выставили на продажу живописную деревню. Хотите – можете просто в ней поселиться, а можно использовать ее как гостиничный комплекс коттеджного типа. Собственно, именно так этот объект сейчас и работает.

Как пишет Time Out, поместье Village at Lyons (дословно – "Деревня на [холме] Лайонз") имеет площадь 20 акров и представляет собой реконструированный поселок, который в свое время был заброшен, а затем выкуплен и преобразован в гостиничный комплекс.

Объект расположен в получасе езды к западу от Дублина в живописной сельской местности. Когда-то в деревне была мельница, казармы и кузница, но мельница сгорела, и к середине прошлого века деревня пришла в упадок. Однако в конце 1990-х ее приобрел и впоследствии реконструировал основатель всемирно известной авиакомпании Ryanair Тони Райан.

Сейчас в поселке есть 32 номера в нескольких зданиях, пять коттеджей с двумя спальнями в каждом и спа-центр. Все – с максимальными удобствами.

Здания сохраняют дизайн традиционных для Ирландии каменных домов с серыми фасадами, деликатно украшенными извилистыми зелеными лозами. Вокруг – знаменитая ирландская зелень и уютные пруды с лилиями.

Все это стоит недешево, но почему бы себе немного не порадовать. Да и просят за это всего лишь 20 миллионов евро.

Как писал УНИАН, в центральной Испании есть город, который считается одним из самых недооцененных туристических направлений страны благодаря уникальному расположению на известняковых скалах. Его исторический центр входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и известен средневековой архитектурой, в частности готическим собором XII века и узкими каменными улочками. Одной из главных визитных карточек города являются "висячие дома", которые будто нависают над пропастью.

Также мы рассказывали об одном из самых красивых в мире островов. Его проклятие в том, что он находится в Ормузском проливе: именно там, где сошлись геополитические интересы половины мира.

