Одна из европейских госкомпаний прекращает оплату жилья для украинских беженцев, – СМИ

Литовский оператор системы электропередачи Litgrid прекратит финансировать аренду жилья и коммунальные платежи для украинцев. Речь идет о семьях сотрудников "Укрэнерго", которым такую поддержку оказывали более четырех лет после начала полномасштабной войны, пишет LRT.

Отмечается, что с начала российского вторжения в Украину в 2022 году оператор Litgrid покрывал расходы на аренду и коммунальные услуги для украинских семей. Ежегодно это обходилось более чем в 200 тыс. евро.

Однако после смены руководства Litgrid в феврале было принято решение прекратить компенсацию аренды. Новый генеральный директор компании Андрюс Шемешкявичюс сообщил, что временные меры не могут длиться бесконечно.

"Мы не обязаны делать это бесконечно, ведь это добровольная поддержка. Это, конечно, деликатный вопрос", – отметил он.

При этом бывший руководитель Litgrid Рокас Масюлис отметил, что украинским семьям недавно сообщили, что они смогут остаться и в этом году. По его словам, поддержка имела не только гуманитарное, но и практическое значение.

Он подчеркнул, что украинские специалисты предоставляли Литве консультации по вопросам защиты инфраструктуры, а также помогли доставить необходимое оборудование для синхронизации энергосистемы с европейской сетью.

В то же время действующее руководство Litgrid и министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас уверяют, что общий уровень поддержки Украины не уменьшится. По словам министра, необходимо найти сбалансированные решения, которые позволят не оставить людей без жилья и в то же время обеспечить долгосрочную поддержку.

