Демограф озвучил оптимистичный сценарий возвращения беженцев

Украинцев за рубежом интересует не только сам факт окончания войны, но и условия, на которых это произойдет.

Процент украинских беженцев, планирующих вернуться в Украину, постепенно уменьшается. Об этом заявил демограф, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун в интервью "Телеграфу".

По его словам, ключевое условие для возвращения украинцев – это окончание самой войны.

"При этом важны условия, на которых она закончится. Еще два года назад проводился опрос: вернетесь ли вы, если Украина восстановит границы 1991 года, или если мир наступит по линии фронта? На 25% больше людей ответили, что приедут домой в первом сценарии. То есть условия мира напрямую влияют на решение людей", – заявил он.

Также, по словам демографа, имеют значение перспективы трудоустройства, наличие жилья, состояние социальной инфраструктуры для детей. И все это люди будут сравнивать с тем, что у них есть сейчас за границей – где те же вопросы: работа, жилье, школа.

Гладун пояснил, что принимать это решение придется весной следующего года, когда истечет срок действия системы временной защиты в ЕС. После этого каждая страна сама будет решать – предлагать украинцам возвращаться или предоставлять им статус в соответствии с национальным законодательством.

"Многие страны заинтересованы в том, чтобы украинцы остались: они уже сейчас проводят активную политику языковой интеграции и привлечения на рынок труда. Общий мировой опыт неутешителен: чем дольше длится война, тем меньше людей возвращается. Если домой приедут 40, а лучше 50 процентов – это уже будет хорошим результатом", – отметил демограф.

Демографическая ситуация в Украине

В конце прошлого года директор Института демографии и исследований качества жизни им. М. Птухи Элла Либанова отмечала, что потери Украины в результате войны составляют 10 млн человек.

Она пояснила, что в эту цифру входят не только необратимые потери, но и количество тех, кто эмигрировал.

Однако, как отметила Либанова, до конца еще не ясно, как война повлияла на будущую демографию.

