В Беларуси говорят, что они развивают гражданское общество, просто не так

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил сегодня на брифинге в Минске начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей Савиных.

«Во-первых, нужно вспомнить пресловутые двойные стандарты, которые Запад использует для оценки ситуации в нашей стране. В этом контексте избирательность суждений ЕС очевидна и создает серьезные проблемы. Во-вторых, системной проблемой являются различия в подходах к развитию гражданского общества в Беларуси», - подчеркнул А.Савиных.

При этом он отметил, что Беларусь полностью сходится с Евросоюзом в понимании необходимости формирования полноценного гражданского общества и демократических традиций.

«Мы хорошо видим, что на это требуется время и благоприятная общественная среда, основанная на доверии и гармонизации интересов основных социальных групп. Именно таким образом этот процесс протекал в странах Запада», - сказал представитель МИД Беларуси.

А.Савиных выразил сожаление, что западные политические круги отрицают постепенность и поступательность этого движения в Беларуси.

Он также назвал ряд других «раздражителей», в том числе и инцидент со шведским самолетом.

«Так что список претензий есть у обеих сторон. Дело в том, что разрешить их можно только за столом переговоров и методом конструктивного взаимодействия. Полагаю, что именно на этом надо концентрировать приоритетное внимание», - подчернкул А.Савиных.

Как сообщал УНИАН, 15 октября Совет министров иностранных дел ЕС продлил действие санкций в отношении Беларуси до 31 октября 2013 года.

В настоящее время под визовые и экономические санкции ЕС подпадают 243 физических и 32 юридических лица, в том числе Президент Беларуси Александр Лукашенко.