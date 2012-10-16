Лукашенко говорит, что у него есть «два-три» политзаключенных

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Минске.

«Меня народ избрал, и для этого народа мы должны делать все, не понукая и не потворствуя народу, не создавая каких-то там излишних преференций для безделья. Абсолютно нет. Но мы четко понимаем, что права народа должны быть соблюдены – и истинные права, о которых мы забыли. Мы сейчас болтологией занимаемся. Права человека, это как нас критикуют, там партии, свобода слова, свобода СМИ, свобода политзаключенным там. Двое у нас или трое, как их называют, политзаключенных, которые штурмовали Дом правительства и ломали его год тому назад», - сказал А.Лукашенко.

При этом он упомянул и про Западные страны.

«Слава богу, что Испания демонстрирует в последнее время, Португалия, Греция, да и в Германии и Франции пошли подобные события, прошли, и они показали, как надо с ними обращаться. Задерживали по 200-300, да и у в Российской Федерации и т.д.», - заявил А.Лукашенко.

По словам Президента Беларуси, права человека – это прежде всего право на жизнь.

«И вот вокруг жизни человека мы должны создать все, прежде всего безопасность для жизни этого человека. Это право на труд, это право на нормальную заработную плату, чтобы он мог, этот человек, мы ему должны помочь, чтобы он мог оплатить коммунальные услуги и прокормить свою семью. Хочешь богатым быть - это уже не забота государства», - сказал А.Лукашенко.