Сторонники Каддафи захватили город

Силы верные бывшему лидеру Ливии Муаммару Каддафи, захватили контроль над г.Бени-Валид, сообщает Associated Press. Четверо человек погибли, ранения получили 20 человек. Официальные данные о погибших уточняются.

Взятие г.Бени-Валид - первая военная операция сил, сохраняющих верность М.Каддафи. В результате слаженных действий хорошо подготовленных сторонников свергнутого правительства, бригада ополченцев Переходного национального совета была вытеснена за пределы города. Также сообщается, что осада длилась около восьми часов, после чего флаг свергнутого режима был снова поднят над городом.

Эксперты считают, что взятие города лишь свидетельствует о неприязни жителей к новой власти. Высказываются опасения, что взятие города станет призывом к действию для других находящихся в подполье сил, верных М.Каддафи, передает РосБизнесКонсалтинг.