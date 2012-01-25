Украина готова оказать содействие Израилю

Руководство Украины готово оказать необходимое содействие в реализации украинско-израильских проектов в инвестиционной сфере, в частности, для развития инфраструктуры города Умань Черкасской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом заявил советник Президента – руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Андрей ГОНЧАРУК во время встречи с послом Государства Израиль в Украине Реувеном ДИНЕЛЕМ и представителем правительства Израиля, председателем Национальной водной компании Израиля «Мекорот» Алексом ВИЖНИЦЕРОМ.

Стороны обсудили пакет актуальных вопросов двустороннего взаимодействия в экономической, строительной и туристической отраслях.

Особое внимание было уделено активизации инвестиционного сотрудничества между Украиной и Израилем в контексте развития инфраструктуры Черкасской области, в частности Умани. А.ГОНЧАРУК отметил готовность Украины оказать содействие в реализации двусторонних проектов в инвестиционной сфере. В этой связи собеседники подчеркнули важность создания соответствующей двусторонней рабочей группы.