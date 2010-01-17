В Польше массово голосуют украинцы, не стоящие на консульском учете

В Польше на выборах Президента Украины массово голосуют украинцы, которые не состоят на консульском учете.

Как сообщили корреспонденту УНИАН представители четырех избирательных комиссий, на некоторых участках голосует больше украинцев, которые не состоят на учете, чем официально зарегистрированных.

Заместитель председателя избирательной комиссии №72 в Варшаве Елена КАПИШ сообщила корреспонденту УНИАН, что по состоянию на 16.00 (по польскому времени) проголосовал 421 украинец, 222 из них не состояли на консульском учете, а написали заявления-жалобы, что позволило включить их в списки избирателей.

В целом в списки избирателей в Варшаве, где должны голосовать украинцы, зарегистрированные в четырех польских воеводствах, было включено около 1,7 тысяч чел.

В Люблине, где в списках около 1,1 тыс. избирателей, по последним данным, проголосовало 150 чел. 80 из них не были в первичных списках избирателей, а проголосовали по заявлению-жалобе.

На избирательном участке в Гданьске также отметили увеличение количества людей, голосующих по заявлениям.

По последним данным, на избирательном участке в Кракове проголосовало около 200 избирателей, около половины из которых состояли на консульском учете, а остальные - по заявлениям-жалобам.

Представители всех комиссий заверили, что выборы проходят спокойно, без каких-либо инцидентов.

Справка УНИАН. В Польше, по разным данным, может находиться от 60 тысяч до 320 тысяч украинцев. На консульском учете зарегистрировано 7,5 тысяч украинцев (в том числе дети и несовершеннолетние).

На украинских парламентских выборах 2007 года в Польше могли голосовать только те, кто состоял на консульском учете.