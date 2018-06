Суд в США объявил о конфискации счетов Лазаренко

В США суд округа Коламбия объявил о конфискации денежных активов, ранее сберегавшихся на счетах экс-премьер-министра Украины Павла ЛАЗАРЕНКО.

Соответствующее сообщение опубликовала сегодня газета «Голос Украины».

Согласно сообщению, суд объявил о конфискации 2 млн. 96,3 тыс. долларов, сберегавшихся на счете на имя П.ЛАЗАРЕНКО в Bank Julius Baer & Company Ltd., 85,5 млн. долларов - у банка Bank of Nova Scotia (Antigua), в том числе средства, которые ранее сберегались на депозитных счетах П.ЛАЗАРЕНКО в Eurofed Bank Limited of Antigua & Barbuda, около 7 млн. долларов - в Liechtensteinische Landesbank AG, в том числе активы, сберегавшиеся на счете «НРКТО 7541», открытом на имя П.ЛАЗАРЕНКО в данном банке.

Активы кофискуются в пользу США.

Как сообщал УНИАН, в августе т.г. Федеральный суд Сан-Франциско признал П.ЛАЗАРЕНКО виновным в коррупции и приговорил его к девяти годам тюремного заключения и штрафу в размере 10 млн. долларов.

Американская прокуратура выдвинула против П.ЛАЗАРЕНКО обвинения в вымогательстве, мошенничестве, перевозке украденных авуаров и отмывании в 1994-99 гг. 280 млн. долл. Позднее судья снизил эту сумму до 10 млн. долларов.

П.ЛАЗАРЕНКО возглавлял правительство Украины с июня 1996 по июль 1997 года. Он был арестован в США в феврале 1999 года и провел в заключении в ожидании процесса около 4 лет. В июне 2003 года он был выпущен под залог в 65 млн. долларов, а в феврале 2004 года в Сан-Франциско начался процесс по его делу.

В июне 2004 года федеральное жюри признало П.ЛАЗАРЕНКО виновным в "отмывании" полученных преступным путем денег, мошенничестве и вымогательстве. Он был признан виновным по 29 из первоначально выдвигавшихся 53 пунктов обвинения. Позже суд снял с П.ЛАЗАРЕНКО ряд обвинений, оставив в силе лишь 14 пунктов обвинительного заключения.