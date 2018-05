Арестован исламист, подозреваемый в причастности к атаке на "Боруссию" – СМИ

Арестован исламист, подозреваемый в причастности к атаке на автобус дортмундского футбольного клуба «Боруссия».

Об этом сообщает Европейский центр стратегической разведки и безопасности (ESISC) в Twitter.

Germany[UPDATE]: An Islamist suspect arrested in connection to Dortmund bus attack https://t.co/Hk73GjMLyD