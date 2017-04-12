Арестован исламист, подозреваемый в причастности к атаке на "Боруссию" – СМИ

Арестован исламист, подозреваемый в причастности к атаке на автобус дортмундского футбольного клуба «Боруссия».

Об этом сообщает Европейский центр стратегической разведки и безопасности (ESISC) в Twitter.

Germany[UPDATE]: An Islamist suspect arrested in connection to Dortmund bus attack https://t.co/Hk73GjMLyD — ESISC (@EsiscTeam) 12 апреля 2017 г.

Как сообщал УНИАН, накануне в Дортмунде произошли взрывы возле автобуса футбольного клуба «Боруссия». Три взрывных устройства взорвались в непосредственной близости от автомобиля. Пострадал один человек - испанский футболист Бартра, который с порезами отправлен в больницу.

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На месте взрывов была найдена записка, которая, по информации немецких СМИ, начинается словами "Во имя Аллаха, милостивого и милосердного".

В письме упоминаются теракт на рождественском базаре в Берлине в декабре 2016 года, а также утверждается, что немецкие самолеты Tornado в Сирии принимают участие в убийстве мусульман халифата так называемого "Исламского государства". Поэтому с этого момента спортсмены и другие известные личности "в Германии и других странах-крестоносцах" значатся в "смертном списке "Исламского государства". Авторы письма заявляют, что это будет действовать до тех пор, как немецкие Tornado не будут выведены из Сирии, и не будет закрыта американская авиабаза в немецком Рамштайне.