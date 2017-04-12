Полиция сообщила, что взрывы в Дортмунде были направлены на "Боруссию"
05:04, 12 апреля 2017Мир
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В ходе инцидента, скорее всего, были использованы «серьезные взрывчатые вещества».
Иллюстрация / REUTERS
Взрывы в Дортмунде являются атакой, которая была направлена на местную футбольную команду «Боруссия», передает Reuters.
Спустя некоторое время полиция города сообщила, что в ходе инцидента, скорее всего, были использованы «серьезные взрывчатые вещества».
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Ранее стало известно, что перед первой встречей 1/4 финала Лиги чемпионов в Дортмунде между местной «Боруссией» и французским «Монако» рядом с автобусом немецкого клуба произошли три взрыва, в результате которых незначительно пострадал футболист Марк Бартра. Позднее было объявлено, что игру перенесли на 12 апреля.
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