В центре Стокгольма грузовик въехал в толпу (фото, видео)

В Стокгольме грузовик въехал в толпу, есть раненые. Об этом сообщает ВВС.

Издание сообщает, что инцидент произошел около 15:00 по местному времени на пешеходной улице Дроттнинггатан (Королевской улице).

Свидетели сообщили местным СМИ, что видели людей на земле. В то же время, шведское радио сообщило, что в результате наезда погибли три человека.

В сети уже появилось первое видео с места происшествия.

Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb