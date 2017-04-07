В центре Стокгольма грузовик въехал в толпу (фото, видео)

16:19, 07 апреля 2017
Мир
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СМИ сообщают о раненых, появилась информация о погибших.

Наезд грузовика на толпу в Стокгольме / REUTERS

В Стокгольме грузовик въехал в толпу, есть раненые. Об этом сообщает ВВС.

Издание сообщает, что инцидент произошел около 15:00 по местному времени на пешеходной улице Дроттнинггатан (Королевской улице).

Свидетели сообщили местным СМИ, что видели людей на земле. В то же время, шведское радио сообщило, что в результате наезда погибли три человека.

Аftonbladet

В сети уже появилось первое видео с места происшествия.

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Новость в сюжете: Наезд грузовика на толпу в Стокгольме
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