"Мы падаем. Помогите!": опубликована запись последнего разговора пилота разбившегося в Колумбии самолета

Издание Mirror перевело запись бортового самописца, передает ТСН.

Пилот Мигель Кирога молил диспетчеров о помощи, когда его самолет начал падать на скалы. Пилот другого самолета, который пролетал неподалеку в то же время говорит, что перехватил разговор между Мигелем и диспетчером и предоставил полную запись разговора.

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После объявления о критической ситуации и фразы "у нас нет топлива", рассказывает пилот, Кирога кричал диспетчерам "помогите", а потом заорал "мы падаем".

Вот последние фразы, которые пилот говорил за секунды перед тем, как самолет начал падать: "GPS не работает, я не знаю, что произошло. У нас полный отказ электроники, полный отказ электроники. Дайте координаты для приземления! Теперь у меня нет связи с радаром. Дайте координаты для приземления! Дайте координаты для приземления! Мы падаем. Помогите! Дайте нам координаты взлетной полосы! Координаты взлетной полосы! Мы на 1000 футов".

После этих слов связь оборвалась.

Напомним, самолет с бразильской командой "Шапекоэнсе", которая летела на финальный матч Копа Судамерикана-2016 против аргентинского "Атлетико Насьональ", разбился на холме Эль Гордо в Восточной Боливии.