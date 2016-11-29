Авиакатастрофа с футбольной командой Бразилии: погибли 25 человек

Об этом рассказал мэр расположенного поблизости города Ла-Сеха Элькин Оспина, передает 360radio в Twitter.

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Также сообщается о 13 выживших.

Самолет рейса LAMIA Bolivia LMI2933 разбился на северо-западе Колумбии по пути из города Санта-Крус-де-ла-Сьерра в Восточной Боливии. На борту были 72 пассажира и 9 членов экипажа.

По данным Flightradar, самолет выполнял круги перед заходом на посадку, а затем пропал с радаров. Инцидент произошел в понедельник поздно вечером по местному времени, когда самолет летел из международного аэропорта Виру-Виру в Боливии. В общей сложности на борту был 81 человек, сообщает управление гражданской авиации Колумбии.

Лайнер исчез с радаров после 22:00 и разбился на холме Эль Гордо в муниципалитете Ла-Унион, который расположен в стране провинции Валье-дель-Каука. Это место находится к юго-востоку от города Медельин.

В управлении гражданской авиации также сообщили, что раненые были доставлены в медицинские центры. Продолжаются спасательные работы.

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Среди более чем 80 человек, находившихся на борту самолета, были игроки бразильской футбольной команды Шапеконсе, которые летели на матч с колумбийской футбольной командой Атлетико Насьональ. Ранее стало известно, что в Колумбии разбился самолет с 72 пассажирами, другие подробности не сообщались.