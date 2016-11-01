СМИ: Россия скупает недвижимость в Финляндии, готовясь к возможному вводу войск

Об этом сообщает издание Iltalehti со ссылкой на доклад спецслужбы, присланную финскому парламенту, передает Европейская правда.

"Эти меры могут вызвать подготовку к предстоящему воздействию в кризисной ситуации. Речь идет об операциях с недвижимостью, с которым не связано никакой бизнес-логики" - говорится в документе.

В частности, новый собственник может построить на приобретенном участке здания, которые могут быть использованы иностранным государством в кризисной ситуации.

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"Например, речь идет о закрытии транспортных путей и размещении войск", - говорится в докладе Полиции безопасности.

Из контекста документа следует, что речь идет о приобретении Россией собственности в Финляндии.

Также в докладе указано, что в Финляндии находится много иностранных агентов. Так, их число, по оценкам Полиции безопасности, "одно из крупнейших в западных странах" по отношению к численности населения.

Подозрения в сотрудничестве со спецслужбами вызывают, в частности, россияне с двойным гражданством.

"Например, все россияне, независимо от наличия двойного гражданства, согласно российскому законодательству, обязаны помогать секретным службам РФ", - отмечается в документе.