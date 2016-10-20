Сотрудник "образцовой" гвардии Путина признался в убийстве сослуживца
Сотрудник Росгвардии из межрайонного отдела вневедомственной охраны в Москве Сергей Ручкин, который был задержан по подозрению в убийстве сослуживца, признал свою вину и раскаялся в содеянном в зале Перовского суда столицы.
Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я осознаю, что совершил, мне теперь с этим жить. Хочу помогать родственникам потерпевшего и прошу не заключать меня под стражу», - заявил он.
Отмечается, что в настоящее время суд рассматривает просьбу следствия о заключении задержанного под стражу.
Ранее руководство Росгвардии приступило к проверке по факту убийства по неосторожности во время сдачи смены одного из своих сотрудников его коллегой.
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Напомним, Нацгвардия РФ, созданная по инициативе Путина минувшей весной, уже имеет широкие полномочия. Согласно законопроекту, который Путин 5 апреля внес в Госдуму, сотрудники войск Национальной гвардии могут применять огнестрельное оружие, блокировать территорию для пресечения массовых беспорядков, применять физическую силу и спецсредства для разгона демонстраций. Кроме того, военнослужащие Росгвардии смогут проверять документы, составлять протоколы об административных правонарушениях и задерживать граждан на срок до трех часов.