Путин заявил, что террористов нельзя делить на "хороших" и "плохих"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал в интервью государственному информационному агентству "АзерТАдж".

Читайте такжеСозданная Путиным Росгвардия получит новые полномочия: сможет выселять должников и закрывать компании

"Недавние теракты, совершённые в различных регионах мира, ещё раз показывают, что противостоять терроризму можно только сообща, опираясь на нормы и принципы международного права, при координирующей роли ООН. Здесь не должно быть двойных стандартов, нельзя делить террористов на "хороших" и "плохих". И, конечно, недопустимо и крайне опасно пытаться использовать террористические и радикальные, экстремистские группировки в политических или геополитических интересах", - сказал Путин.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам "ДНР" и "ЛНР" вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.