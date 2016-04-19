В НАТО подозревают, что террористы ИГИЛ готовят биологические и ядерные атаки на Европу – The Telegraph

Об этом сообщает The Telegraph.

В частности, по данным заместителя начальника контртеррористического отдела при Европейской комиссии Хорхе Берто Сильвы, террористы в Сирии и Ираке пытаются получить вещества массового поражения, в частности, биологическое, химическое, радиологическое и ядерное оружие.

В частности, сообщается, что в прошлом месяце террористическая ячейка следила за высокопоставленным чиновником, связанного с бельгийскими ядерными программами, таким образом изучая способы получения ядерных веществ.

По данным издания, террористическая группировка также пытается разработать новые способы для обхода мер безопасности, чтобы проводить теракты с помощью бомб, имплантированных в человеческое тело, и взлома управления автомобилями.

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Как сообщал УНИАН, сегодня немецкие СМИ со ссылкой на данные итальянской разведки сообщили, что боевики ИГИЛ готовят теракты на европейских пляжах. Однако позже сама разведка Италии эту информацию опровергла.