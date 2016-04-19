Итальянская разведка опровергает информацию о вероятных терактах на европейских пляжах

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание La Repubblica.

"Особой террористической угрозы не существует, такой информации не было", - сказал представитель итальянской разведки.

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Как ранее сообщал УНИАН, немецкая газета Bild со ссылкой на данные итальянской разведки предупредила, что террористическая группировка "Исламское государство" летом этого года планирует теракты на европейских пляжах.

В частности сообщалось, что террористы намерены маскироваться под уличных торговцев на пляжах, а потом нападать на отдыхающих с применением автоматов и взрывчатки.

Отметим, с осени прошлого года в Европе заметно возросла угроза терактов. Наиболее крупные серии террористических атак были совершены в ноябре 2015 года в Париже и в марте 2016 года в Брюсселе.