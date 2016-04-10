Бюро нацбезопасности Польши о встрече НАТО-РФ: Вопрос Украины до сих пор не решен

Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Сольох во время визита в Германию, сообщает Польское радио.

Сольох подчеркнул, что вопрос Украины до сих пор не решен. По его мнению, кризис в Украине должен стать главной темой заседания Совета НАТО-Россия.

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Во время визита в Берлин глава Бюро отметил, что аннексией Крыма Россия нарушила международное право, что привело к повышению напряжения в отношениях между НАТО и Москвой.

Он добавил, что Украина - вопрос первостепенный в отношениях между НАТО и Кремлем. Председатель Бюро нацбезопасности отметил, что решение о заседании Совета НАТО-Россия было принято только после того, как НАТО объявило об усилении своего военного присутствия в Восточной Европе.

Заседание послов НАТО с российским коллегой будет первой такой встречей с июня 2014 года.