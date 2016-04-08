У Лаврова уверены, что Запад без России не решит своих проблем

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом замглавы МИД России Алексей Мешков сказал в ходе парламентских слушаний в российской Госдуме.

По его словам, совершенно четко на Западе понимают, что имеют потребность в российской поддержке по ключевым международным вопросам. В частности, сказал Мешков, это показал миграционный кризис в Европе, также крупные теракты в разных столицах четко продемонстрировали, что все эти проблемы без России решить просто невозможно.

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«Сегодня нужно говорить о раздвоении сознания в западной политической элите. С одной стороны - желание наказать Россию за самостоятельный курс, приводят Крым, Донбасс в качестве предлогов…, а с другой - совершенно четко на Западе понимают, что имеют потребность в нашей поддержке по ключевым вопросам», - сказал он.

Мешков заявил, что позиция США в течение последнего года начинает трансформироваться – с одной стороны продолжают санкции, с другой - развивают прагматичное сотрудничество «там, где не могут обойтись».

Кроме этого, по его словам, Евросоюз продолжает сотрудничество с Москвой в ряде областей, несмотря на санкционную риторику.

«Несмотря на санкции и обвинительную риторику в наш адрес, Брюссель продолжает сотрудничать с нами в тех областях, где ему выгодно», - сказал Мешков.

«У нас ни на день не прекращался миграционный диалог, взаимодействие по ряду других отраслевых вопросов. Продолжаются экспертные консультации по региональным проблемам - в первую очередь, по Ближнему Востоку», - добавил он.

По его словам, эти переговоры выгодны также РФ.