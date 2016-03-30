Друзья "парижских смертников" показали видео из их повседневной жизни

Друзья "парижских смертников" Салаха и Брагима Абдесламов показал видео, снятое на вечеринке в феврале 2015 года, всего за несколько месяцев до кровавых терактов, которые потрясли весь мир. Сюжет появился в эфире канала CNN.

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Ролик снят на концерте французского рэппера Лакрима 8 февраля прошлого года. На нем рядом с блондинкой и с сигаретой в руке запечатлен подорвавший себя 31-летний Брагим Абдеслам и его брат Салах (он одет в оранжевый свитер).

По словам друзей братьев, они жили полной жизнью и были веселыми ребятами. Даже за месяц массового убийства в Париже, они ходили на вечеринки и развлекались.

Напомним, 26-летний Абдеслам считается одним из двух живых участников нападений в Париже 13 ноября, унесли жизни 130 человек.

Ответственность за эти теракты взяла на себя группировка "Исламское государство". Как сообщал УНИАН, Абдеслама задержали 18 марта в ходе спецоперации в Брюсселе.