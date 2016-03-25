В полиции Бельгии знали о местонахождении "парижского террориста" Абдеслама, однако "забыли" сообщить
15:20, 25 марта 2016Мир
855
Полиция бельгийского города Мехелен знала о вероятном местонахождении террориста Салаха Абдеслама в течение трех месяцев, однако так и не передала эту информацию в Брюссель.
О местонахождении Абдеслама полиция знала в течение нескольких месяцев
Об этом заявил глава местной полиции Ив Богертс, передает The Politico.
"К сожалению, в моей команде допустили ошибку... Коллега... забыл передать информацию о досье", - рассказал полицейский.
При этом он заверил, что никакого намеренного сокрытия информации не было.
Читайте такжеАдвокат обвиняемого в организации терактов в Париже хочет засудить прокурора Франции
26-летний Абдеслам считается одним из двух живых участников нападений в Париже 13 ноября, унесли жизни 130 человек.
Ответственность за эти теракты взяла на себя группировка "Исламское государство".
Как сообщал УНИАН, Абдеслама задержали 18 марта в ходе спецоперации в Брюсселе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter