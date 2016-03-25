В полиции Бельгии знали о местонахождении "парижского террориста" Абдеслама, однако "забыли" сообщить

Об этом заявил глава местной полиции Ив Богертс, передает The Politico.

"К сожалению, в моей команде допустили ошибку... Коллега... забыл передать информацию о досье", - рассказал полицейский.

При этом он заверил, что никакого намеренного сокрытия информации не было.

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26-летний Абдеслам считается одним из двух живых участников нападений в Париже 13 ноября, унесли жизни 130 человек.

Ответственность за эти теракты взяла на себя группировка "Исламское государство".

Как сообщал УНИАН, Абдеслама задержали 18 марта в ходе спецоперации в Брюсселе.