Грузия отказалась от санкций против РФ из-за нежелания разрушать торговые отношения - премьер

Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Он подчеркнул, что Грузия не присоединялась и не планирует присоединяться к европейским санкциям, передает "Грузия Онлайн". "Я был и сейчас остаюсь против присоединения Грузии к санкциям ЕС против России. Мы придерживались этой позиции в прошлом году и придерживаемся ее и сейчас", - подчеркнул он.

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Он объяснил такую позицию тем, что Грузия "очень дорожит тем, что возобновила торговые отношения с Россией". "Мы смогли путем проведения прагматичной политики заново открыть рынок и мы это ценим", - сказал премьер.

По его мнению, сообщение о присоединении Грузии к санкциям против России придумали "деструктивные силы", которые "не желают нормализации отношений", в то время как интересом Грузии является "восстановление добрососедских отношений с Россией".

Вместе с тем, он отметил, что Грузия в 2014 году присоединилась к санкциями в отношении Крыма. "Мы не намерены менять позицию. Одна из 15 санкций, к которым присоединилась Грузия в прошлом году, касалась санкций на производимую в Крыму и Севастополе продукцию. "Исходя из нашей политики непризнания (аннексии Крыма - ред.) это была неизбежная необходимость", - отметил грузинский премьер.

Как отмечает Би-би-си, 19 июня этого года Грузия продлила на год действие запрета на экспорт продукции, произведенной в Крыму и Севастополе.