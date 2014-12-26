Наша солидарность с Украиной выражается только в гуманитарной помощи - премьер Грузии

Об этом онзаявил на итоговой пресс-конференции в Тбилиси, сообщает Грузия-онлайн.

Так он ответил на вопрос журналиста, считает ли он, что участие грузин в АТО на стороне официального Киева является «грузинским делом».

"Мы с самого начала сказали, что окажем Украине лишь гуманитарную помощь. Так и сделали. Вы знаете, что мы отправили медикаменты, тысячи средств. Это была лишь гуманитрная помощь. По остальному я не могу ответит. Мы совершенно отмежевались, и я вам скажу, что мы конечно же объявляем украинскому народу солидарность и для нас очень тежело, что происходит в Украине. Мы не однократно об этом заявляли, но наша солидарность и помощь выражается лишь в гуманитарной помощи", - заявил Гарибашвили.

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