Стрельба в Техасе: опубликовано жуткое видео с места событий

За минувшие сутки в США произошло два эпизода с массовыми убийствами.

В сети появилось видео, предположительно снятое очевидцами кровавой стрельбы в гипермаркете американского города Эль-Пасо (штат Техас).

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Шокирующие кадры опубликовал в Twitter журналист Сотири Димпинодис (Sotiri Dimpinoudis). На видео можно видеть, как люди лежат на полу. Предположительно – прячутся от убийцы. Слышны звуки выстрелов.

#Breaking: Just in - Shocking Video of people send on social media where the sound of gunshots heard are going off inside the Cielo Vista Mall in El Paso, #Texas when people are hiding under desks and objects! pic.twitter.com/kG2joMSKss — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) August 3, 2019

По последним данным, в результате нападения на гипермаркет в Эль-Пасо погибли по меньшей мере 20 человек. Полиция задержала подозреваемого – 21-летнего мужчину. Предположительно, он использовал автомат АК, или его модификацию.

Напомним, за минувшие сутки в США произошло два эпизода с массовыми убийствами. Помимо стрельбы в Техасе, эпизод кровавой стрельбы произошел в городе Дейтон, штат Огайо. Там убийца открыл огонь по посетителям бара. По данным местной журналистки Молли Род, число жертв составляет 10 человек, и еще 16 - получили ранения. Связаны ли преступления между собой пока неизвестно.