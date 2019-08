Стрельба в Техасе: опубликовано жуткое видео с места событий

В сети появилось видео, предположительно снятое очевидцами кровавой стрельбы в гипермаркете американского города Эль-Пасо (штат Техас).

Читайте также"Очень плохие новости": Трамп отреагировал на стрельбу в Техасе

Шокирующие кадры опубликовал в Twitter журналист Сотири Димпинодис (Sotiri Dimpinoudis). На видео можно видеть, как люди лежат на полу. Предположительно – прячутся от убийцы. Слышны звуки выстрелов.

#Breaking: Just in - Shocking Video of people send on social media where the sound of gunshots heard are going off inside the Cielo Vista Mall in El Paso, #Texas when people are hiding under desks and objects! pic.twitter.com/kG2joMSKss