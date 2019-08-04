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Стрельба в Техасе: опубликовано жуткое видео с места событий

13:04, 04 августа 2019
Мир
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Опубликованы кадры из ТЦ в Техасе, где убили 20 человек / Скриншот - Twitter, Sotiri Dimpinoudis

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Шокирующие кадры опубликовал в Twitter журналист Сотири Димпинодис (Sotiri Dimpinoudis). На видео можно видеть, как люди лежат на полу. Предположительно – прячутся от убийцы. Слышны звуки выстрелов.

По последним данным, в результате нападения на гипермаркет в Эль-Пасо погибли по меньшей мере 20 человек. Полиция задержала подозреваемого – 21-летнего мужчину. Предположительно, он использовал автомат АК, или его модификацию.

Напомним, за минувшие сутки в США произошло два эпизода с массовыми убийствами. Помимо стрельбы в Техасе, эпизод кровавой стрельбы произошел в городе Дейтон, штат Огайо. Там убийца открыл огонь по посетителям бара. По данным местной журналистки Молли Род, число жертв составляет 10 человек, и еще 16 - получили ранения. Связаны ли преступления между собой пока неизвестно.

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Теги: #США#стрельба#убийство