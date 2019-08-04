В США за сутки произошла вторая кровавая стрельба: 10 убитых (фото, видео)

Полиция застрелила одного из нападавших, который открыл автоматную очередь по людям.

В американском городе Дейтон, штат Огайо, произошла еще одна кровавая стрельба в баре. Свидетели происшествия публикуют в Сети видео с места происшествия, на котором слышно очередь выстрелов.

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По данным местной журналистки Молли Род, число жертв составляет 10 человек, и еще 16 - получили ранения, пишет ТСН.uа.

Второй случай массового расстрела в США за сутки: СМИ сообщают о нескольких убитых в результате стрельбы в Дайтоне, штат Огайо pic.twitter.com/eHEK9hERvb — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 4, 2019

По предварительным данным, один из стрелков убит возле одного из местных баров, полиция проводит операцию по поиску предполагаемого второго преступника, который мог скрыться с места преступления на джипе.

#BREAKING: Even more police presence down by Dublin Pub. Waiting to hear where office scene is. pic.twitter.com/OWpYox1OTQ — Molly Reed (@MollyR247Now) August 4, 2019

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и медики. Правоохранители пока ничего не комментируют и обещают предоставить всю информацию позже.

Pray for Dayton, this guy just shot up one of our most productive areas and killed and injured many! #prayfordayton#oregondistrictpic.twitter.com/2NwqZs4ASm — Lex Holmes. (@gemcitylex) August 4, 2019

Напомним, это второй за сутки случай массового убийства в США. Ранее стало известно о стрельбе в Техасе. В результате вооруженного нападения возле торгового центра в городе Эль-Пасо, штат Техас, погибли 20 человек в возрасте от двух до 83 лет. В связи со стрельбой в Эль-Пасо полиция задержала 21-летнего мужчину. Он предположительно использовал АК-47.

Связаны ли преступления между собой пока неизвестно.